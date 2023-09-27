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Экс-тренера сборной СССР Валерия Лобановского признали одним из лучших в истории

Издание FourFourTwo включило бывшего главного тренера сборной СССР и «Динамо» Киев Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров в истории футбола.

Первое место занял сэр Алекс Фергюсон, долгие годы возглавлявший «Манчестер Юнайтед». На второй строчке расположился Ринус Михелс, работавший в «Аяксе», «Барселоне» и сборной Нидерландов. Тройку замыкает Йохан Круифф.

Топ-10 лучших тренеров выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

2. Ринус Михелс («Аякс», «Барселона»).

3. Йохан Круифф («Аякс», «Барселона»).

4. Билл Шенкли («Ливерпуль»).

5. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»).

6. Арриго Сакки («Фиорентина», «Милан», сборная Италии).

7. Мэтт Басби («Манчестер Юнайтед»).

8. Эленио Эррера («Атлетико», «Барселона», сборная Италии, «Интер»).

9. Эрнст Хаппель («Фейеноорд», «Севилья», «Гамбург»).

10. Валерий Лобановский («Динамо» Киев, «Днепр», сборная СССР).

Под руководством сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок страны и два раза побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, шотландский специалист работал в «Абердине», с которым трижды выигрывал внутреннее первенство.