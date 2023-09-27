«Устроили клоунаду». Шалимов — о «Торпедо» в серии пенальти матча с «Уфой»

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов раскритиковал игроков «Торпедо» за поведение во время серии пенальти с «Уфой». Напомним, основное время встречи Пути регионов в Кубке России завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти решающий удар «Торпедо» пошёл бить вратарь Егор Бабурин и не реализовал его. По словам Жозепа Клотета, никто из игроков автозаводцев не хотел исполнять одиннадцатиметровый, поэтому он доверил решающий удар вратарю. «Уфа» в ответ свой пенальти реализовала и оформила победу в серии со счётом 8:7.

«Я не понял, почему отказались все. Тренер должен сказать: «Вы что, издеваетесь? Один встал и пошёл. Какой вратарь? Вы чего?»

Клоунаду какую‑то устраивают. Играли на Кубок с командой Второй лиги. Причём у «Торпедо» вышел почти основной состав. И пять человек не могли найти из полевых? И Бабурин пошел бить. Я не понимаю этого», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».