Колыванов: «Динамо» всегда чего-то не хватает. Играют-играют, а потом бах — провал
Поделиться
Лучший футболист СССР 1991 года, бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры московской команды в сезоне-2023/2024. По мнению специалиста, главная проблема бело-голубых заключается в отсутствии стабильности. Также Колыванов отметил, что «Динамо» исправляет проблемы с игрой в обороне, которые были на старте нынешнего сезона.
«Стартовало «Динамо» не очень удачно, но потом потихоньку ситуация стала выправляться. У команды были серьёзные проблемы в обороне. Сейчас они стараются играть более аккуратно. Им всегда чего-то не хватает. Хорошо играют-играют, а потом бах — провал. Не хватает стабильности», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:08
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:37
-
10:16
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:39
-
09:31
-
09:29
-
09:22
-
09:20
-
09:12
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
07:27
-
07:21
-
06:45
-
06:13
-
05:55
-
05:44
Партнерский контент