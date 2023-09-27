Колыванов: «Динамо» всегда чего-то не хватает. Играют-играют, а потом бах — провал

Лучший футболист СССР 1991 года, бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры московской команды в сезоне-2023/2024. По мнению специалиста, главная проблема бело-голубых заключается в отсутствии стабильности. Также Колыванов отметил, что «Динамо» исправляет проблемы с игрой в обороне, которые были на старте нынешнего сезона.

«Стартовало «Динамо» не очень удачно, но потом потихоньку ситуация стала выправляться. У команды были серьёзные проблемы в обороне. Сейчас они стараются играть более аккуратно. Им всегда чего-то не хватает. Хорошо играют-играют, а потом бах — провал. Не хватает стабильности», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.