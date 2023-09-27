Колыванов: на месте Миранчука уже поехал бы куда-нибудь
Поделиться
Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов объяснил, почему у российского полузащитника Алексея Миранучка не получается закрепиться в Италии.
«Видение тренера. Когда Миранчук приехал, на него возлагали определённые надежды, надеялись, что он блеснёт. Но он столкнулся с высокой конкуренцией. В «Торино» Алексей играл чаще, а вернувшись в «Аталанту», вышел пару раз на замену — это не дело. В его возрасте любому хочется играть и показывать себя.
В Италии другие скорости. Ему бывает непросто. Сложно сидеть на скамейке и выходить на 15 минут. Конкуренты Миранчука выглядят более солидно. Я бы на его месте уже поехал куда-нибудь», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:05
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
12:22
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:08
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:37
-
10:16
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:45
Партнерский контент