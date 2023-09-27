Колыванов: на месте Миранчука уже поехал бы куда-нибудь

Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов объяснил, почему у российского полузащитника Алексея Миранучка не получается закрепиться в Италии.

«Видение тренера. Когда Миранчук приехал, на него возлагали определённые надежды, надеялись, что он блеснёт. Но он столкнулся с высокой конкуренцией. В «Торино» Алексей играл чаще, а вернувшись в «Аталанту», вышел пару раз на замену — это не дело. В его возрасте любому хочется играть и показывать себя.

В Италии другие скорости. Ему бывает непросто. Сложно сидеть на скамейке и выходить на 15 минут. Конкуренты Миранчука выглядят более солидно. Я бы на его месте уже поехал куда-нибудь», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.