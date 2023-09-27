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Колыванов: желающих уезжать из РПЛ в Европу немного. Там таких зарплат не дадут

Колыванов: желающих уезжать из РПЛ в Европу немного. Там таких зарплат не дадут
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Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов прокомментировал совет главного тренера сборной России Валерия Карпина российским игрокам по возможности уезжать в Европу из РПЛ. Напомним, за эту рекомендацию Карпин подвергся критике многих футбольных экспертов в СМИ.

«В «Динамо», «Локомотиве», ЦСКА, «Спартаке», «Зените» у игроков хорошие контракты. Не факт, что их пригласят в хорошие европейские команды, а сидеть на задворках не очень интересно. К тому же в Европе большие налоги, а таких зарплат, как здесь, не дадут. Кто хочет уехать и имеет достойное предложение — пожалуйста. Но, мне кажется, желающих не очень много», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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