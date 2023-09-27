Почеттино: работать в «Челси» не так тяжело, как в «Тоттенхэме» или «Саутгемптоне»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что задачи, которые перед ним ставит руководство «синих», не являются самыми сложными в его карьере.

«Работать здесь не так тяжело, как в «Тоттенхэме» или «Саутгемптоне», поверьте мне. Единственное, что нам не хватает, — это забитые мячи. Если вы вспомните первые несколько месяцев нашей работы в «Тоттенхэме» или «Саутгемптоне», то, думаю, вы заметите, что «Челси» играет лучше. Здесь дела идут гораздо увереннее, но нам не хватает самого важного — голов. Это не более сложная задача, чем были до этого», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, после шести матчей АПЛ «Челси» набрал пять очков и на текущий момент располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.