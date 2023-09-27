Президент Польского футбольного союза Кулеша: не будем играть с россиянами

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборные Польши различных возрастов не будут играть с российскими командами.
«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА. Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно верное решение», — написал функционер в своих социальных сетях.
Напомним, вчера, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.
Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности.
- 27 сентября 2023
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