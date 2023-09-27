Шалимов: многие сборные откажутся играть с юношами РФ. УЕФА надо будет разобраться с этим

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался насчёт решения УЕФА допустить к международным турнирам сборные России до 17 лет в нейтральном статусе.
«Это хорошая новость для российских молодых футболистов. Конечно же, нашим ребятам нужно развиваться и играть международные турниры. Позитив в этом, безусловно, есть. Но вопрос в другом — англичане и украинцы уже сделали заявление, что отказываются играть против нашей сборной. Непонятно, во что это выльется.
Одно дело — сыграть товарищеский матч, другое — официальный. Семнадцатилетние играют именно официальные встречи. Интересно, как будет реагировать УЕФА на отказы других сборных. Будут ли они давать за это технические поражения? Думаю, что многие европейские сборные будут отказываться играть с нами.
Очевидно, что подобные решения будут спускаться сверху. УЕФА нужно будет серьёзно разбираться с этим. Ещё минус в том, что наши молодые ребята поедут на турниры без флага и без гимна. Это плохой момент для наших ребят. Но играть и получать практику гораздо важнее. Посмотрим, что из этого всего получится», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 27 сентября 2023
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