«Акрон» разгромил «Рязань» со счётом 6:1 в 1/32 финала Пути регионов Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором футбольный клуб «Рязань» играл с тольяттинским «Акроном». Игра проходила на стадионе «Труд» в Коломне. Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Иван Сараев. Ему помогали ассистенты Михаил Шпильфогель и Иван Агальцов. Игра завершилась в пользу гостей со счётом 6:1.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл футболист «Акрона» Владимир Азаров. На 36-й минуте преимущество гостей удвоил Абу-Саид Эльдарушев. На 45+1-й минуте Константин Савичев забил третий гол «Акрона», доведя счёт до разгромного.

На 51-й минуте матча футболист тольяттинского клуба Марат Бокоев забил автогол. После этого, на 53-й минуте встречи, мяч забил полузащитник «Акрона» Артём Погосов. На 66-й минуте отличился нападающий гостей Андрес Понсе. На 75-й минуте игрок «Акрона» Руслан Апеков забил шестой гол своей команды, установив окончательный счёт в матче.