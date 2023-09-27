«СКА-Хабаровск» обыграл «Сокол» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Пути регионов Кубка
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Сегодня, 27 сентября, проходят матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В одной из стартовых игр встретились «СКА-Хабаровск» и «Сокол» из Саратова. Игра проходила на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске. На матче работала бригада арбитров, которую возглавил Ранэль Зияков из Набережных Челнов.
В основное время встречи команды забили по одному голу. На 25-й минуте за «Сокол» отличился Данила Ежков, а на 44-й минуте «СКА-Хабаровск» сравнял счёт усилиями Яо Шарля. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, игра перешла в серию послематчевых пенальти, где удачливее оказалась команда из Хабаровска — 4:2.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» выходит в следующую стадию Пути регионов, а «Сокол» покидает турнир.
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