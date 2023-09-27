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Игрок «Лейпцига» Опенда: болельщики хотят другого чемпиона, мы готовы обыграть «Баварию»

Игрок «Лейпцига» Опенда: болельщики хотят другого чемпиона, мы готовы обыграть «Баварию»
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Нападающий «Лейпцига» Луа Опенда рассказал о целях «быков» на нынешний сезон чемпионата Германии.

«Наша цель заключается в том, чтобы попасть в четвёрку лучших. Я знаю, что многие болельщики в Германии хотят, чтобы чемпионом стал кто-то кроме «Баварии». Во Франции похожая ситуация с «ПСЖ». Мы готовы обыграть «Баварию», Дортмунд и всех остальных. У нас появились новые сильные игроки. Но для начала нам нужно выиграть все игры, чтобы чего-то добиться», — приводит слова Опенда Sport Bild.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 23-летний нападающий принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя голами и одним результативным пасом.

После пяти туров чемпионата Германии «Лейпциг» набрал 12 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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