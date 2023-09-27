Спортдир Оренбурга» Андреев рассказал о состоянии здоровья Оганесяна и Флорентина
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал степень готовности игроков команды Степана Оганесяна и Габриэля Флорентина.
«Оганесян и Флорентин тренируются в общей группе, готовятся к игре с «Зенитом», оба смогут принять участие в матче», — заявил Андреев.
Напомним, 21-летний россиянин и 24-летний аргентинец пропустили последние матчи «Оренбурга» из-за повреждений.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав восемь очков. Возглавляет таблицу чемпионата России «Краснодар», записавший на свой счёт 21 очко по результатам девяти сыгранных матчей. У ближайшего преследователя «быков» в лице «Крыльев Советов» 18 очков.
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