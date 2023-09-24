Деограсия: «Оренбург» хорошо играл только первые минут 20

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН».
«Мы хорошо играли только первые минут 20, потом стали играть назад, хотя обычно так не делаем. Поздравляю соперников с победой, они её заслужили», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».
Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу со счётом 3:1.
«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
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