Деограсия: «Оренбург» хорошо играл только первые минут 20

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Мы хорошо играли только первые минут 20, потом стали играть назад, хотя обычно так не делаем. Поздравляю соперников с победой, они её заслужили», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу со счётом 3:1.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).