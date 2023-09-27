РФС прекратил производство по делу в отношении игрока «Спартака» Игнатова

Российский футбольный союз официально объявил о прекращении производства по делу в отношении полузащитника московского «Спартака» Михаила Игнатова.
«В среду, 27 сентября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты следующие решения:
1. Прекратить производство по делу (по заявлению аккредитованного посредника РФС Александра Маньякова в отношении футболиста Михаила Игнатова (при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФК «Спартак») о признании совершения нарушения правила об обязательном досудебном разрешении (урегулировании) споров между субъектами футбола, о применении санкций) на основании подпункта «б» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.
2. Удовлетворить повторное заявление аккредитованного посредника РФС Александра Маньякова о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года. В связи с неисполнением решения применить к футболисту Михаилу Игнатову санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 2 п. 6 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.
3. Прекратить производство по делу по заявлению аккредитованного посредника РФС ИП Порошина Д.С. в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров», — говорится в заявлении на сайте организации.
- 27 сентября 2023
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