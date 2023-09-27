«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 27 сентября, состоится встреча 7-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад». Матч пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в конце февраля этого года. Тогда в рамках 23-го тура чемпионата Испании — 2022/2023 «летучие мыши» на своём поле одолели «Реал Сосьедад» с минимальным счётом — 1:0.

В данный момент «Валенсия» находится на шестом месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 10 очков в шести матчах. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой позиции, у команды девять очков. Напомним, за клуб из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян.