Гойкович: для «Оренбурга» иметь синтетическое поле — огромное преимущество
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Боснийский защитник футбольного клуба «Оренбург» Ренато Гойкович высказался об искусственном газоне на домашнем стадионе команды.
«Трудно сказать, стоит ли менять искусственный газон на стадионе «Оренбурга». Летом там бывает до +37°C, а в ноябре или марте – до -10°C. Ну и как при таких погодных условиях играть на настоящей траве? Считаю, для нашего клуба иметь синтетическое поле — огромное преимущество.
Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве — есть риск получить травму», — приводит слова Гойковича Sport24.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав восемь очков.
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