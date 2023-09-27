Гойкович: для «Оренбурга» иметь синтетическое поле — огромное преимущество

Боснийский защитник футбольного клуба «Оренбург» Ренато Гойкович высказался об искусственном газоне на домашнем стадионе команды.

«Трудно сказать, стоит ли менять искусственный газон на стадионе «Оренбурга». Летом там бывает до +37°C, а в ноябре или марте – до -10°C. Ну и как при таких погодных условиях играть на настоящей траве? Считаю, для нашего клуба иметь синтетическое поле — огромное преимущество.

Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве — есть риск получить травму», — приводит слова Гойковича Sport24.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав восемь очков.