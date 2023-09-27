Тренер женской сборной России U17: надеюсь, мы сможем реализовать право на участие в ЧЕ

Старший тренер женской сборной России по футболу до 17 лет Валентин Гавва прокомментировал решение УЕФА о возможности участия юношеских сборных команд из России в международных соревнованиях.

«С воодушевлением воспринял решение УЕФА по допуску юниорок к участию в международных матчах. Знаю, что и для них это большая и радостная новость. Спортсмену жизненно необходимо соревноваться. Да, мы проводим товарищеские матчи, но всё‑таки официальные игры — это совсем другой уровень ответственности.

Надеюсь, международные организации смогут выработать механизм, который позволит нам реализовать наше право на участие в турнире», — приводит слова Гаввы «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу сборной России.

В мае 2024 года в Швеции пройдёт финальная часть чемпионата Европы среди женских сборных U17.