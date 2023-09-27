«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: Хоселу увеличил преимущество хозяев

В эти минуты проходит встреча 7-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Матч проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте нападающий Хоселу увеличил преимущество хозяев: Родриго слева в штрафную забрался и мягкий заброс выполнил в центр. Хоселу опередил защитника и эффектно срезал мяч в дальний угол ворот Вальеса — 2:0 в пользу «Реала».

2:0. Хоселу («Реал Мадрид») забивает после навеса Родриго

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мадридцы находятся на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков в шести матчах. «Лас-Пальмас» располагается на 17-й позиции, у команды пять очков.