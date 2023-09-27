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«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: Хоселу увеличил преимущество хозяев

«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: Хоселу увеличил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит встреча 7-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Матч проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 7-й тур
27 сентября 2023, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Диас – 45+3'     2:0 Хоселу – 54'    

На 45+3-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте нападающий Хоселу увеличил преимущество хозяев: Родриго слева в штрафную забрался и мягкий заброс выполнил в центр. Хоселу опередил защитника и эффектно срезал мяч в дальний угол ворот Вальеса — 2:0 в пользу «Реала».

2:0. Хоселу («Реал Мадрид») забивает после навеса Родриго

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мадридцы находятся на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков в шести матчах. «Лас-Пальмас» располагается на 17-й позиции, у команды пять очков.

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