Игрок «Зенита» Изидор: Головин — волшебный. Может делать с мячом всё, что пожелает

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Разумеется, я слежу за Лигой 1, видел, что «Монако» очень-очень здорово стартовал в сезоне – у команды новый тренер, пришли новые игроки. Надеюсь, они смогут побороться за еврокубки – в прошлом сезоне попасть туда им не удалось. И надеюсь увидеть их в топ-3 команд по итогам французского чемпионата, это был бы очень хороший результат для них.

Головин – волшебный футболист, потрясающий, техничный, который может делать с мячом всё, что пожелает. А сейчас он начал ещё и забивать много мячей! Саша – отличный парень, весёлый, но при этом настоящий работяга. Я желаю ему наколотить множество голов в этом сезоне и отдать кучу результативных передач.

Александр – один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1, я в этом уверен. Сейчас он показывает очень качественный футбол в «Монако», и фанаты монегасков хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.