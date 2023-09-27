«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и прошёл в 1/8 финала Кубка лиги
Поделиться
Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги между «Брентфордом» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит в самом начале игры — на восьмой минуте. Нападающий «канониров» Рейсс Нелсон вогнал мяч в ворота «Брентфорда» с передачи коллеги по амплуа Эдди Нкетиа.
В прошедшем матче главный арбитр показал три жёлтых карточки — две футболистам «Арсенала» Бену Уайту и Нкетиа и одну хавбеку «Брентфорда» Матиасу Йенсену. По статистике ударов в створ гости оказались сильнее — 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты.
Благодаря этой победе «Арсенал» прошел в следующий этап турнира — в 1/8 финала.
Комментарии
- 28 сентября 2023
-
00:03
-
00:00
- 27 сентября 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:27
-
23:22
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:21
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:17
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:51
Партнерский контент