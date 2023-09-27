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«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и прошёл в 1/8 финала Кубка лиги

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и прошёл в 1/8 финала Кубка лиги
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Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги между «Брентфордом» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в самом начале игры — на восьмой минуте. Нападающий «канониров» Рейсс Нелсон вогнал мяч в ворота «Брентфорда» с передачи коллеги по амплуа Эдди Нкетиа.

В прошедшем матче главный арбитр показал три жёлтых карточки — две футболистам «Арсенала» Бену Уайту и Нкетиа и одну хавбеку «Брентфорда» Матиасу Йенсену. По статистике ударов в створ гости оказались сильнее — 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты.

Благодаря этой победе «Арсенал» прошел в следующий этап турнира — в 1/8 финала.

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 21:45 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Нелсон – 8'    
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