«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и прошёл в 1/8 финала Кубка лиги

Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги между «Брентфордом» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в самом начале игры — на восьмой минуте. Нападающий «канониров» Рейсс Нелсон вогнал мяч в ворота «Брентфорда» с передачи коллеги по амплуа Эдди Нкетиа.

В прошедшем матче главный арбитр показал три жёлтых карточки — две футболистам «Арсенала» Бену Уайту и Нкетиа и одну хавбеку «Брентфорда» Матиасу Йенсену. По статистике ударов в створ гости оказались сильнее — 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты.

Благодаря этой победе «Арсенал» прошел в следующий этап турнира — в 1/8 финала.