«Торино» уступил «Лацио» в дебютном матче экс-защитника «Динамо» Сазонова

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А между римским «Лацио» и «Торино». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри из Фаэнцы. «Лацио» одержал победу со счётом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 56-й минуте полузащитник Матиас Весино открыл счёт и вывел «Лацио» вперёд, отличившись с передачи Мануэля Лаццари. На 75-й минуте нападающий Маттиа Дзакканьи увеличил преимущество римской команды и установил окончательный счёт матча.
Необходимо отметить, что на 27-й минуте игры в составе «Торино» дебютировал защитник Саба Сазонов, перешедший в итальянский клуб этим летом из московского «Динамо».
Благодаря победе «Лацио» поднялся на 11-ю позицию в Серии А, набрав семь очков в шести играх. «Торино» находится на 10-м месте с восемью очками.
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