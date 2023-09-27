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«Торино» уступил «Лацио» в дебютном матче экс-защитника «Динамо» Сазонова

«Торино» уступил «Лацио» в дебютном матче экс-защитника «Динамо» Сазонова
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Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А между римским «Лацио» и «Торино». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри из Фаэнцы. «Лацио» одержал победу со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 56-й минуте полузащитник Матиас Весино открыл счёт и вывел «Лацио» вперёд, отличившись с передачи Мануэля Лаццари. На 75-й минуте нападающий Маттиа Дзакканьи увеличил преимущество римской команды и установил окончательный счёт матча.

Необходимо отметить, что на 27-й минуте игры в составе «Торино» дебютировал защитник Саба Сазонов, перешедший в итальянский клуб этим летом из московского «Динамо».

Благодаря победе «Лацио» поднялся на 11-ю позицию в Серии А, набрав семь очков в шести играх. «Торино» находится на 10-м месте с восемью очками.

Италия - Серия А . 6-й тур
27 сентября 2023, среда. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Весино – 56'     2:0 Дзакканьи – 75'    
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