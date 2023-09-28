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Месси не вошёл в заявку «Интер Майами» на финальный матч Кубка США

Месси не вошёл в заявку «Интер Майами» на финальный матч Кубка США
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не вошёл в заявку команды на финальный матч Кубка США с «Хьюстон Динамо».

Также в заявку команды не попал Жорди Альба. Серхио Бускетс, в свою очередь, выйдет на поле в стартовом составе.

Напомним, ранее Месси пропустил матч МЛС с «Орландо Сити». Сообщалось, что форвард испытывает проблемы со шрамами на коже, которые у него были во время недавних выступлений за сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.

Месси перешёл в «Интер Майами» в 2023 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

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