Гвардиола – о вылете «Ман Сити» из Кубка лиги: думаете, что нашей целью был квадрупл?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Кубке лиги. Напомним, в матче третьего раунда «Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» со счётом 0:1.

«Вы думаете, что нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает. Мы сыграли невероятную игру. После перерыва они прибавили и стали более агрессивными и забили гол. Поздравляем «Ньюкасл».

Для «Манчестер Сити» это поражение стало первым в основное время в 10 официальных матчах текущего сезона.

Напомним, «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок страны. Гвардиола стал первым тренером в истории, которому удалось оформить требл дважды (первый раз ему это удалось с «Барселоной» в сезоне-2008/2009).

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