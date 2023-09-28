«Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив в гостях «Ньюкаслу»

Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиг, в котором встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Ньюкасл» одержал победу с минимальным счётом (1:0) и вышел в следующий раунд Кубка лиги.
Единственным голом в матче отметился шведский форвард «сорок» Александер Исак, отличившийся на 53-й минуте. Матч так и завершился — 1:0 в пользу «Ньюкасла». Для «Ман Сити» это поражение стало первым в основное время в 10 официальных матчах текущего сезона.
Напомним, до этого в текущем сезоне команды уже успели встретиться: во 2-м туре английской Премьер-лиги «горожане» на своём поле одолели «Ньюкасл» (1:0) благодаря голу нападающего Хулиана Альвареса.
- 28 сентября 2023
-
00:03
-
00:00
- 27 сентября 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:27
-
23:22
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:21
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:17
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:51