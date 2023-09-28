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«Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив в гостях «Ньюкаслу»

«Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив в гостях «Ньюкаслу»
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Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиг, в котором встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Ньюкасл» одержал победу с минимальным счётом (1:0) и вышел в следующий раунд Кубка лиги.

Единственным голом в матче отметился шведский форвард «сорок» Александер Исак, отличившийся на 53-й минуте. Матч так и завершился — 1:0 в пользу «Ньюкасла». Для «Ман Сити» это поражение стало первым в основное время в 10 официальных матчах текущего сезона.

Напомним, до этого в текущем сезоне команды уже успели встретиться: во 2-м туре английской Премьер-лиги «горожане» на своём поле одолели «Ньюкасл» (1:0) благодаря голу нападающего Хулиана Альвареса.

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Исак – 53'    
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