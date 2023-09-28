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«Дети ни при чём, они должны играть». Гаджи Гаджиев о допуске сборной U17 до соревнований

«Дети ни при чём, они должны играть». Гаджи Гаджиев о допуске сборной U17 до соревнований
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на допуск сборной России к международным соревнованиям.

«Вчера допустили, и это, безусловно, позитивное решение. Дети ни при чём, они должны играть. Эта позиция способствует налаживанию взаимоотношений между странами вне зависимости от обстоятельств. СВО закончится, и, руководствуясь лозунгом «Спорт – посол мира», я считаю, что данная позиция конструктивная и очень для нас приятная», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

Исполком УЕФА принял решение о частичной отмене бана для российских сборных. Послабление санкций касается юношеских команд U17, причём как женских, так и мужских.

Россия сможет сыграть в отборе к чемпионату Европы — 2024: мужской турнир примет Кипр (с 20 мая по 5 июня), а женский – Швеция (май).

Однако некоторые сборные отказались участвовать в турнире с Россией. Среди таких команд — Англия, Украина, Швеция, Польша, Латвия, Дания и Литва.

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