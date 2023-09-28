«Урал» в середине октября сыграет со сборной клубов чемпионата Беларуси

«Урал» проведёт товарищеский матч в Беларуси в середине октября, во время международной паузы в РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Подопечные Виктора Гончаренко сразятся со сборной клубов белорусского чемпионата. В этой команде будут собраны лучшие футболисты страны, за исключением тех, что будут в это время вызваны в национальную команду.

Встреча состоится в городе Борисов на «Борисов Арене» в воскресенье, 15 октября. Билеты будут в свободной продаже, их стоимость составит 150–200 российских рублей.

Отмечается, что в этот же день в Беларуси сыграет команда «Урал-2007» из ЮФЛ со сверстниками из академии АБФФ. Эта встреча пройдёт в Минске на поле академии.

Ранее сообщалось о нежелании Виктора Гончаренко видеть главным тренером сборной клубов чемпионата Беларуси своего бывшего помощника Вадима Скрипченко.