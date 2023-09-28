Умяров: мы же хотим, чтобы российские игроки были лучшими. Поэтому нужно ехать в Европу

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать за границу.

«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе.

Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30–40 лет», — приводит слова Умярова Sport24.

В текущем сезоне Умяров провёл за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.