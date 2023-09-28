Билялетдинов: слова Изидора, что его спокойно отдали в «Зенит», — это сглаживание ситуации

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на слова Вильсона Изидора о том, что железнодорожники не препятствовали трансферу французского нападающего в «Зенит».

«Изидор сказал, что был удивлён решением «Локомотива» отдать его «Зениту»? В этой ситуации надо выслушать и вторую сторону — московский клуб. Вильсон в интервью может говорить всё что угодно. Мы же не знаем, как всё происходило на самом деле.

Изидор — хороший футболист, но нестабильный. Был бы он стабильнее, то больше бы пользы принёс «Локомотиву». Для меня он игрок, который мог делать результат. Но в футболе есть такие вещи, как конкуренция, видение тренера и так далее. Изидор не дотерпел. А интервью, в котором Изидор говорит, что меня спокойно отдали, — это сглаживание ситуации», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.