Защитник «Сочи» Ванья Дркушич возобновил тренировки

23-летний защитник «Сочи» Ванья Дркушич приступил к тренировкам после травмы. Напомним, игрок получил повреждение 16 сентября в матче 8‑го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», из-за чего пропустил выездной матч 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:2).

«Привет, болельщики! Спасибо вам за поддержку. Я уже начал тренироваться на поле и скоро буду тренироваться с командой», — сказал Дркушич в интервью клубной пресс‑службе.

В нынешнем сезоне Ванья Дркушич провёл в составе «Сочи» восемь матчей и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость словенского футболиста в € 3 млн. В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с «Факелом», игра состоится 1 октября.