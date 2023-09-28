Акинфеев оценил совет Карпина, который рекомендовал российским игрокам уезжать в Европу

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет игрокам при возможности уезжать играть за границу.

«Как отнёсся к этим словам? Совершенно нормально — пускай едут. Если их кто-то там ждёт, то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет? Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате, условно, в «Реале» или «Барселоне», либо, как Головин, в «Монако» — вперёд. Никто не скажет, плохо это или хорошо. Это твой выбор. Захотел — уехал, попробовал. Получилось — окей. Нет — ну извините.

Когда Андрей перешёл в «Байер», я многое о себе услышал. Мол, вот Лунёв не испугался, а ты в своё время не уехал, ты такой-сякой. Лунёв молодец, речь сейчас не о нём. Но что лучше? У каждого своя дорога, и пускай каждый сам решает, что делать в этой жизни», — приводит слова Акинфеева «РГ».

Напомним, 12 сентября после товарищеского матча сборной России со сборной Катара (1:1) Карпин заявил, что российские футболисты должны уезжать играть в Европу, если у них появляется такая возможность.