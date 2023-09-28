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Осасуна — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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«Осасуна» — «Атлетико» (Мадрид): текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30

«Осасуна» — «Атлетико» (Мадрид): текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30
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Сегодня, 28 сентября, состоится встреча 7-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и мадридским «Атлетико». Матч пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч покажет Okko.

Испания - Примера . 7-й тур
28 сентября 2023, четверг. 22:30 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча соперников состоялась в мае этого года. В рамках 35-го тура чемпионата Испании — 2022/2023 «матрасники» на своём поле разгромили «Осасуну» со счётом 3:0. Серия побед мадридской команды в этом противостоянии насчитывает уже десять матчей чемпионата.

В данный момент «Осасуна» находится на 13-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав семь очков в шести матчах. «Атлетико» располагается на восьмой позиции, у команды десять очков.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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