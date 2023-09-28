Акинфеев: меня судьба Марио Фернандеса не волнует — у него есть своя голова на плечах

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как воспринял переход в «Зенит» бывшего одноклубника, защитника Марио Фернандеса.

«Ни я, ни кто-либо из игроков не должен оценивать поступки другого футболиста. Не знаю, правильное оно или нет, но это моё мнение. Мне неинтересно, что там Марио обещал и подписал. Он захотел — взял и уехал. Меня спрашивали: ты хочешь возвращения Фернандеса? Я отвечал: «Если человек хочет, то он сделает это». Марио выбрал другую историю. Меня судьба Марио не волнует по одной простой причине — у него есть своя голова на плечах. За Фернандеса никто ничего решать не будет. Если он пошёл такой дорогой — пожалуйста. Пускай делает так, как ему лучше», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».

Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а прошедшим летом перешёл в петербургский «Зенит».