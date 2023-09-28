Игрок «Крыльев» Салтыков: если бы не Ларин, за драку в «Чертаново» мне впаяли бы больше

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о взаимоотношениях с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным.

«Ларин до сих пор помогает во всём, очень часто общаемся. С ним можно было решить любой вопрос. Когда меня дисквалифицировали за драку, Николай Юрьевич сильно помог. Думаю, если бы не он, мне могли бы и больше впаять», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из московского «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 11 матчей и забил четыре мяча.

Полностью интервью Никиты Салтыкова читайте в ближайшее время на сайте «Чемпионата».