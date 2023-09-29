«Атлетико» переиграл «Осасуну» в гостях благодаря голам Гризманна и Рикельме

Завершилась встреча 7-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и мадридским «Атлетико». Матч принимал стадион «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу «Атлетико».

На 20-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн открыл счёт в матче, расстреляв ворота с близкого расстояния. Долгое время этот гол оставался единственным в матче. На 76-й минуте защитник «Осасуны» Давид Гарсия забил ответный мяч, но взятие ворот арбитр отменил, зафиксировав фол в атаке. Буквально тут же, на 81-й минуте нападающий «матрасников» Родриго Рикельме провёл второй гол гостей, воспользовавшись отличным пасом от Самуэла Лино.

В игре закипели страсти: вначале судья удалил тренера хозяев Хагобу Аррасате за споры, затем – нападающего «Осасуны» Чими Авилу, а следом второе предупреждение получил уже игрок гостей Альваро Мората. Все красные карточки стали следствием неспортивного поведения.

В итоге «Атлетико» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с семью очками осталась на 13-м месте.