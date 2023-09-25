«Атлетико» готов к гонке за золото чемпионата Испании. Матч с «Реалом» это доказал

Говорят, машины времени не существует. Но, кажется, Диего Симеоне её изобрёл. Вчера он вернул (нет, не 2007-й) нас в начало 2010-х годов. В матче с «Реалом» «Атлетико» сыграл так, как делал это в «золотые» времена. В те самые, когда под руководством Эль Чоло впервые выиграли Ла Лигу и вышли в финал Лиги чемпионов.

С тех пор Симеоне сильно изменил «Атлетико». Он многое сделал, чтобы его команда перестала ассоциироваться исключительно с обороной и постоянной злостью на футбольном поле. «Атлетико» научился играть с мячом, и даже селекционный вектор сместился в сторону игровиков, а не бойцов. Так, в частности, мадридцы за гигантские деньги взяли Жоау Феликса. Может, он ещё когда-нибудь проявит себя в «Атлетико», но верится в это с трудом.

В матче с «Реалом» Симеоне и его команда вспомнили «молодость». «Атлетико» сыграл ровно в тот футбол, который в эпоху Чоло приносил самые большие успехи. «Реал» был задушен. У «Атлетико» на поле были 11 бандитов, которые, казалось, в любой момент готовы вытащить заточку из гетр и броситься на своих позолоченных оппонентов из «Королевского клуба». «Атлетико» сыграл эталонный матч андердога. Они как опытный охотник выследили жирненькую (никаких намёков на Анчелотти!) дичь и выстрелили ровно когда было нужно.

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Чемпионская интрига в Ла Лиге выглядела круто ещё до старта сезона. А теперь она закручивается ещё мощнее. «Реал» потерял первые очки – и сразу упустил первое место. Лидирует теперь «Барселона». «Атлетико» на пятом месте, но у него игра в запасе. Пока всё указывает на то, что титул Ла Лиги завоюет не тот, кто больше очков потеряет, а тот, кто больше наберёт. Чемпионская гонка будет разгоняться с каждым туром, пока, наконец, не выйдет на максимальные обороты на финише.

Внутри «большой тройки» «Атлетико» – самая готовая команда. У «Реала» смена поколений. Плавная, грамотная – но смена. Она невозможна без спадов. «Реал» неизбежно будет терять очки, как бы ни сиял Джуд Беллингем.

У «Барселоны» в последние годы сплошная турбулентность. Каталонцы хотят и на ёлку влезть, и нежную сине-гранатовую шкурку не поцарапать. Клуб пытается и финансовые проблемы решать, и параллельно оставаться в топе по результатам. С переменным успехом это удаётся. Но о стабильности и запасе прочности в такой ситуации говорить сложно. «Барса» – как мерцающий в свете прожекторов дорогой особняк на худом фундаменте.

А «Атлетико» стабилен. Позиции Симеоне незыблемы. Состав летом почти не изменился. Из основных игроков ушёл только Янник Феррейра Карраско – но из аренды вернулся Самуэл Лино. В «Валенсии» в прошлом сезоне он играл вингера, а Симеоне теперь использует его как латераля. И пока Лино играет так, будто он им родился.

В матче с «Реалом» все три гола «Атлетико» пришли как раз с его фланга. Первый гол Мораты – у Лино голевая, гол Гризманна – у Лино предголевая, второй гол Мораты – Лино увёл Лукаса Васкеса и освободил зону для Сауля, который навесил на гол.

Cамуэл Лино Фото: Denis Doyle/Getty Images

Помимо Лино, в состав «Атлетико» добавились Сесар Аспиликуэта, Чаглар Сёюнджю и Хави Галан. Аспи и Галан – опытные футболисты-ролевики, которым не нужно много времени на адаптацию и которые в случае чего готовы посидеть на скамейке, не отравляя атмосферу в команде.

Чаглар – немного другая история. Ему 27 лет, и он наверняка шёл в «Атлетико» играть в основе. Качества для этого у него есть. Сёюнджю – это Хосе Хименес на минималках, они похожи по стилю. Видимо, как раз копируя Хименеса, Чаглар в «Атлетико» уже успел получить травму. Но в любом случае мадридцы получили качественного игрока, который к тому же пришёл бесплатно.

Я не просто так в начале отметил, что Симеоне за годы работы изменил, модернизировал «Атлетико». Команда сильно прибавила в позиционной атаке. Ей стало проще вскрывать команды, которые против неё закрываются. «Атлетико» всё ещё не может делать это стабильно (очень многое зависит от того, с какой ноги в конкретный день встал Гризманн), но тем не менее прогресс в игре «от себя» очевиден.

В 2023 году «Атлетико» забивает в Испании больше всех. Звучит мощно, но есть нюанс: у команды Симеоне в сезоне-2022/2023 не было евровесны. И из Кубка мадридцы вылетели уже в январе. То есть во второй части прошлого сезона «Атлетико» был занят только Ла Лигой. А в первой части, пока были сопутствующие турниры, «матрасников» болтало по всем фронтам. Болтало так сильно, что в середине сезона совсем не было уверенности, что «Атлетико» попадёт даже не в топ-3, а в топ-4 чемпионата Испании.

Перед началом нынешнего сезона «Атлетико» усилился, но хватит ли этого? После провала в Лиге чемпионов год назад мадридцам принципиально важно выступить в этом турнире хорошо. А это – шесть матчей в группе плюс какое-то количество игр весной.

С увеличением нагрузки будет накапливаться усталость, будет расти число травмированных. Которых, кстати, у «Атлетико» уже выше крыши. Помимо Мандавы, который сломался в прошлом сезоне, с «Реалом» не сыграли Лемар, Де Пауль, Барриос и Сёюнджю. У бедняги Лемара вообще разрыв ахилла, он не появится на поле ещё долго.

Тома Лемар Фото: Diego Souto/Getty Images

Как бы Симеоне ни преобразовывал «Атлетико», у команды часто возникают проблемы с соперниками ниже классом. Как у патологоанатома, который прогуливал учёбу, у «Атлетико» бывают проблемы со вскрытием. Повторюсь: в позиционной атаке очень многое, если не всё, завязано на Гризманне. Если у него не идёт игра, вероятность, что «Атлетико» не забьёт условному «Хетафе» или «Алавесу», заметно возрастает.

А ведь чемпионами становятся именно в таких матчах. Не с «Реалом» и «Барсой», а с теми, кто ниже. Чемпионами становятся те, кто берёт «свои» очки. Первый титул при Симеоне «Атлетико» именно так и завоевал: обобрали до нитки почти всех, кого превосходили в классе.

«Атлетико» празднует победу в чемпионате Испании в 2014 году Фото: Blazquez Dominguez/Getty Images

После поражения от «Валенсии» и ничьей с «Лацио» «Атлетико» очень важно было победить. Особенно – в дерби. И «Атлетико» не просто победил – «Атлетико» победил с манифестом — мы в порядке! Это был посыл всему миру и самим себе.

Сила мадридцев – в стабильности. Они чётко знают, что умеют, а что – нет. Они знают, где на сегодняшний день их потолок. С одной стороны, плохо, что он есть. В него легко упереться, а пробить очень сложно.Но с другой стороны, потолок «Атлетико» высоко. Так что даже в нынешнем положении, несмотря на все проблемы, «Атлетико» – реальный претендент на титул Ла Лиги. Так было и до матча с «Реалом». А после победы в дерби говорить об этом можно ещё увереннее.