Тренер «Дженоа» Джилардино высказался о победе над «Ромой»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал победу в матче 6-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (4:1).

«Это было отличное выступление, отличный настрой ребят. У нас было мужество, резкость и концентрация, я сказал им, что результат будет зависеть от нашего отношения. Естественно, что против «Ромы» мы хотели чередовать высокий и промежуточный прессинг, это была стратегия, чтобы держать их в напряжении.

Несмотря на первоначальные проблемы, связанные с потерей Милана (Баделя — прим. «Чемпионата») и Кевина (Стротмана — прим. «Чемпионата») из-за травм, ребята в этот вечер порой проявляли героизм. Все ребята показали на неделе, что они готовы, голодны и решительны, и доказали это сегодня на поле. Медицинский персонал будет оценивать травмы в течение следующих нескольких дней, но мне, как тренеру, приятно видеть, что те, кто вышел со скамейки запасных, сделали так много, чтобы поднять команду», — приводит слова Джилардино Football Italia.