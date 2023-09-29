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Масалитин — о трансфере Дзагоева: Греция — неплохой вариант для завершения карьеры

Масалитин — о трансфере Дзагоева: Греция — неплохой вариант для завершения карьеры
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о переходе полузащитника Алана Дзагоева в греческий клуб «Ламия».

«Это хорошая новость. Главная проблема Алана — подверженность травмам. Если он в хорошей форме, а травмы обойдут его стороной, то он может ещё поиграть на уровне. Сейчас Греция — хороший вариант для него. В своё время он отказывался от хороших предложений и был верен ЦСКА. Теперь он заслуживает посмотреть Европу и мир. Я только за.

Я не думаю, что ему стоит потом переходить в один из наших клубов. Думаю, он там поиграет и спокойно закончит. Это было бы правильно уже. Сейчас он может помочь новой команде в реализации амбиций. Дальше уже посмотреть нужно, как будет здоровье и физические возможности. Считаю, что Греция — неплохой вариант для завершения карьеры», — приводит слова Масалитина Евро-Футбол.Ру.

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