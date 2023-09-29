Украинская ассоциация футбола призвала европейские федерации к бойкоту матчей с россиянами

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала европейские футбольные федерации бойкотировать матчи со сборными России. Отмечается, УФА направила письма всем 55 европейским федерациям.

«УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей — это опасная и ужасающая тенденция», — приводит заявление УАФ The Times.

Напомним, 26 сентября, исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

После этого ряд стран объявили, что будут бойкотировать матчи со сборными России.