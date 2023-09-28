Свищёв: УЕФА должен наказывать страны за бойкот матчей

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв выразил мнение, что УЕФА должен применять санкции к бойкотирующим матчи странам.

«Это было ожидаемо — но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции. Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Вчера, 27 сентября, пресс-служба Шведского футбольного союза сообщила, что организаторы чемпионата Европы 2024 года среди девушек до 17 лет не допустят российскую команду до участия в турнире. Ранее футбольные власти Англии, Украины, Литвы, Латвии, Польши и Дании сообщили, что не разрешат своим командам соревноваться со сборными России.