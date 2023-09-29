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Маурисио Почеттино выразил уверенность в проекте «Челси»

Маурисио Почеттино выразил уверенность в проекте «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил уверенность в проекте лондонского клуба.

«Здесь уже был готов план, и мы попытались развивать этот проект. В «Тоттенхэме» мы согласовывали план с клубом. Когда я приехал сюда, план уже начал работать, и теперь я – часть этого плана.

Каждый может говорить, что план неправильный, но я действительно верю в проект – это лишь вопрос времени. Нужно лишь время, чтобы изменить восприятие», – приводит слова Почеттино Goal.

На данный момент лондонский «Челси» выиграл лишь один матч за шесть туров английской Премьер-лиги. Команда Маурисио Почеттино занимает 14-е место с пятью очками. На новичков только этим летом «Челси» потратил € 462 млн.

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