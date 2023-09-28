«Я верю в лимоны. Дайте им время». Странные методы Почеттино в «Челси»

Вы точно знаете, что «Челси» провалил старт сезона. Можно сколько угодно говорить о невезении, травмах и остальном, но пять очков после шести туров – катастрофа при любых обстоятельствах. Особенно с учётом безумных и не всегда оправданных трат на трансферы.
Главный тренер Маурисио Почеттино при этом спокоен. Никаких резких реплик на пресс-конференциях. Полная уверенность, что вот-вот всё наладится. Вообще, тренера почти невозможно увидеть раздражённым или резким. Полный дзен.
Может, всё дело в лимонах? После поражения от «Астон Виллы» у Маурисио спросили самое важное – а что с тем самым цитрусом, про который все выяснили несколько лет назад. Оказывается, во время работы в «Тоттенхэме» тренер хранил в своём кабинете лимоны и верил, что они впитывают негативную энергию. Даже менял их, когда негатива становилось слишком много. И вот что он ответил сейчас.
«Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать всё, во что вы верите. Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, однако я верю в них больше, чем когда-либо. Сегодня у меня в офисе есть жёлтые, зелёные – разных видов. Из Испании и Италии. Не хочу врать, там большая коробка лимонов. Я всегда думал, что жёлтые лимоны работают намного лучше, чем зелёные, но теперь верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы я мог получить синий лимон, было бы ещё лучше».
Вам кажется это бредом? На самом деле в силу лимонов верит множество людей по всему миру. The Athletic уточняет, что большую коробку Почеттино перевёз в новый кабинет из офиса «Тоттенхэма». А верой в лимонную силу он проникся несколько лет назад по совету друга. Цитрусы действительно исторически наделяли широким спектром символических и духовных значений в культурах по всему миру.
В иудейской вере – это священый плод, в других – символ отпугивания злых духов. Цитрусу приписывают целебные и очищающие свойства. Некоторые утверждают, что лимоны провоцируют вдохновение, личностный рост, процветание и удачу.
Вопрос – почему Почеттино хранит лимоны в кабинете? Всё тоже просто. Так как к нему ежедневно приходит немало людей, он, вероятно, считает, что весь их негатив будет падать в коробку. В период работы в «Тоттенхэме» он обновлял лимоны чуть ли не каждые 10 дней. Видимо, в «Челси» приходится делать это ещё чаще.
Вообще, Почеттино давний фанат изучения человеческой энергии. Так что не удивляйтесь подобным загонам. В своей книге он писал, что энергия человека порой важнее физических тестов. Тренер даже убеждён, что может считывать человеческую ауру. В «Челси», видимо, делать подобное ещё не выходит. Но пока тренера не собираются увольнять. Возможно, не один он верит в силу лимонов.