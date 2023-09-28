«Я верю в лимоны. Дайте им время». Странные методы Почеттино в «Челси»

Вы точно знаете, что «Челси» провалил старт сезона. Можно сколько угодно говорить о невезении, травмах и остальном, но пять очков после шести туров – катастрофа при любых обстоятельствах. Особенно с учётом безумных и не всегда оправданных трат на трансферы.

Главный тренер Маурисио Почеттино при этом спокоен. Никаких резких реплик на пресс-конференциях. Полная уверенность, что вот-вот всё наладится. Вообще, тренера почти невозможно увидеть раздражённым или резким. Полный дзен.

Может, всё дело в лимонах? После поражения от «Астон Виллы» у Маурисио спросили самое важное – а что с тем самым цитрусом, про который все выяснили несколько лет назад. Оказывается, во время работы в «Тоттенхэме» тренер хранил в своём кабинете лимоны и верил, что они впитывают негативную энергию. Даже менял их, когда негатива становилось слишком много. И вот что он ответил сейчас.

Маурисио Почеттино главный тренер «Челси» «Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать всё, во что вы верите. Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, однако я верю в них больше, чем когда-либо. Сегодня у меня в офисе есть жёлтые, зелёные – разных видов. Из Испании и Италии. Не хочу врать, там большая коробка лимонов. Я всегда думал, что жёлтые лимоны работают намного лучше, чем зелёные, но теперь верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы я мог получить синий лимон, было бы ещё лучше».





Вам кажется это бредом? На самом деле в силу лимонов верит множество людей по всему миру. The Athletic уточняет, что большую коробку Почеттино перевёз в новый кабинет из офиса «Тоттенхэма». А верой в лимонную силу он проникся несколько лет назад по совету друга. Цитрусы действительно исторически наделяли широким спектром символических и духовных значений в культурах по всему миру.

В иудейской вере – это священый плод, в других – символ отпугивания злых духов. Цитрусу приписывают целебные и очищающие свойства. Некоторые утверждают, что лимоны провоцируют вдохновение, личностный рост, процветание и удачу.

Вопрос – почему Почеттино хранит лимоны в кабинете? Всё тоже просто. Так как к нему ежедневно приходит немало людей, он, вероятно, считает, что весь их негатив будет падать в коробку. В период работы в «Тоттенхэме» он обновлял лимоны чуть ли не каждые 10 дней. Видимо, в «Челси» приходится делать это ещё чаще.

Вообще, Почеттино давний фанат изучения человеческой энергии. Так что не удивляйтесь подобным загонам. В своей книге он писал, что энергия человека порой важнее физических тестов. Тренер даже убеждён, что может считывать человеческую ауру. В «Челси», видимо, делать подобное ещё не выходит. Но пока тренера не собираются увольнять. Возможно, не один он верит в силу лимонов.