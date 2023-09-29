Тренер 2DROTS: если сравнивать с прошлым годом, мы значительно шагнули вверх

Тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Альберт Осколков оценил выступление команды в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России и прокомментировал матч 1/32 финала Пути регионов с «Химками» (0:2).

«Можно ли сказать, что команда успешно выступила в Кубке России? Если сравнивать с прошлым годом, мы значительно шагнули вверх. Поэтому однозначно можно так сказать. В прошлом году мы впервые попробовали (участвовать. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас уже «пообтёрлись» в таких состязаниях. Не могу сравнить эмоции в прошлом году и в этом.

Есть ощущение, что 2DROTS перенастроились и перегорели перед матчем? Мы со стороны тренерского состава думали, что эта проблема решена, так как есть опыт игры с серьёзными командами, например, с ЦСКА. Почему это случилось в игре с «Химками» — для нас загадка.

Мы не можем предположить, что такие ситуации, как удаление Гаучо, могут произойти на поле, и контролировать их тоже не под силу. Перед игрой обращали внимание на то, чтобы игроки были аккуратны в единоборствах. Ребята сказали, что всё нормально и в психологическом, и в физическом плане. Первый эпизод чуть‑чуть поломал всю игру, пошли непонятные моменты. Судью этот эпизод перетащил на сторону «Химок». Неприятный момент, и тут же этот гол непонятный.

Почему‑то всё, что не надо было делать, наши ребята сделали в первом тайме. Хорошо ещё, что Сычёв потащил пенальти, оставив нам какие‑то мнимые шансы. По большому счёту такая профессиональная команда, как «Химки», должна была нас не выпускать и забивать несколько мячей.

У 2DROTS даже после удаления получалось играть на равных? Это кажется. В профессиональных командах играют по сопернику: когда надо максимально включиться, когда притормозить игру. В этом плане «Химки» опытные. Там есть ребята постарше, которые поиграли в хороших командах, и они умеют этим пользоваться», — передаёт слова Осколкова «Матч ТВ».