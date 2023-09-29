Игрок «Ливерпуля» Гравенберх поделился эмоциями от выступления за клуб

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх поделился эмоциями от нахождения в английском клубе.

«Всё идёт хорошо. Я здесь уже месяц и очень счастлив, так что чувствую себя прекрасно. Я очень рад быть здесь. Если честно, все в команде очень хорошо относятся друг к другу и оказывают мне тёплый приём. Когда мне что-то нужно, я могу попросить их, и они мне помогут.

Когда выходишь из подтрибунного помещения и слышишь песню You'll Never Walk Alone — это особенное чувство. Это очень хорошее чувство, чтобы войти в игру. Особенные ощущения от нахождения здесь добавляют мне хороших эмоций.

Конечно, мне нужно немного изучить систему, которую предлагает тренер, и понять, чего он от меня хочет, но если посмотреть на те игры, которые я провёл, то я думаю, что всё идёт хорошо и мы можем развиваться дальше», — приводит слова Гравенберха официальный сайт клуба.