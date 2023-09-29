Точилин — о словах Юсупова про финансирование «Сочи»: уже ничего не исправить

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал слова полузащитника Артура Юсупова о необходимости финансовых инвестиций в команду.

«Не знаю, что Юсупов имел в виду. Что значит «вкладывать деньги»? Трансферы? Окно закрыто. На сегодняшний момент уже ничего не исправить.

Клуб стабилен. Не думаю, что в предыдущих сезонах были большие вливания. Просто удавалось находить более качественных футболистов за средние или небольшие деньги», — приводит слова Точилина Sport24.

Напомним, Александр Точилин до назначения на нынешнюю должность работал в тренерском штабе сочинцев с 2018 года. На данный момент его подопечные занимают предпоследнее, 15-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав шесть очков.