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В РФС считают позитивным и важным событием работу арбитра Опейкиной на турнире УЕФА

В РФС считают позитивным и важным событием работу арбитра Опейкиной на турнире УЕФА
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Работа российского арбитра Веры Опейкиной на матче женской Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является позитивным и важным событием, считает генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Работа Веры Опейкиной на международном матче — позитивное и важное событие. Естественно, УЕФА будет исходить из логистических особенностей, а также из того психологического, возможно, давления, которое может оказываться на судью в некоторых странах», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

26 сентября сборная Армении дома уступила команде Казахстана со счётом 1:2. Эту встречу обслуживала Опейкина, которая является арбитром категории ФИФА. 23 августа Вера Опейкина вместе с Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук работала на матче Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу среди мужчин между московским «Чертаново» и кировским «Динамо» (0:1). 19 сентября Опейкина отработала матч Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» (1:2).

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