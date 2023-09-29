В РФС считают позитивным и важным событием работу арбитра Опейкиной на турнире УЕФА

Работа российского арбитра Веры Опейкиной на матче женской Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является позитивным и важным событием, считает генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Работа Веры Опейкиной на международном матче — позитивное и важное событие. Естественно, УЕФА будет исходить из логистических особенностей, а также из того психологического, возможно, давления, которое может оказываться на судью в некоторых странах», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

26 сентября сборная Армении дома уступила команде Казахстана со счётом 1:2. Эту встречу обслуживала Опейкина, которая является арбитром категории ФИФА. 23 августа Вера Опейкина вместе с Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук работала на матче Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу среди мужчин между московским «Чертаново» и кировским «Динамо» (0:1). 19 сентября Опейкина отработала матч Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» (1:2).