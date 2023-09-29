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«Ростов» — «Урал»: гости открыли счёт

«Ростов» — «Урал»: гости открыли счёт
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и екатеринбургский «Урал». Игру принимает стадион «Ростов Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Шеттине – 4'     0:2 Егорычев – 17'     1:2 Осипенко – 33'     2:2 Вахания – 47'    

На пятой минуте матча гости открыли счёт: после розыгрыша углового мяч Гильерме Шеттине влетел в сетку ворот «Ростова».

Последняя встреча соперников в чемпионате России состоялась в апреле этого года. В рамках 24-го тура РПЛ-2022/2023 «Ростов» на выезде переиграл «Урал» со счётом 3:1. Дубль на счету Николая Комличенко, ещё один гол с пенальти забил Максим Осипенко. В составе «Урала» отличился Даниэль Мишкич.

В данный момент «Ростов» находится на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав девять очков в девяти матчах. «Урал» располагается на восьмой позиции, у команды 14 очков.

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