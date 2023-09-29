«Ростов» — «Урал»: Андрей Егорычев удвоил преимущество гостей

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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и екатеринбургский «Урал». Игру принимает стадион «Ростов Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте нападающий «Урала» Андрей Егорычев удвоил преимущество гостей после скидки от Эрика Бикфалви.

Ранее, на пятой минуте, «Урал» открыл счёт. Даниэль Мишкич выполнил подачу с углового, Андрей Егорычев открылся на ближней штанге и пробил затылком, угодив в Гильерме Шеттине, от которого мяч влетел в сетку ворот «Ростова».

В данный момент «Ростов» находится на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав девять очков в девяти матчах. «Урал» располагается на восьмой позиции, у команды 14 очков.