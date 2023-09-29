Игорь Федотов объяснил, почему судья Галимов дал пенальти «Ростову» в матче с «Уралом»

Арбитр Игорь Федотов объяснил, почему судья матча «Ростов» – «Урал» Роман Галимов назначил пенальти за игру рукой защитника гостей Кики.

«Это 11-метровый удар. Игрок «Урала» выпрыгнул и отставил руку в сторону, тем самым увеличив площадь тела. Сейчас такие пенальти ставят, тут вопросов нет. Кому-то это может быть непонятно, люди могут спрашивать, куда же футболисту было девать руки. Но сейчас это даже не момент для обсуждения. Что касается действий Байрамяна: даже если это толчок, то он лёгкий и Галимов такие моменты на протяжении всего тайма не свистел. Оба выпрыгивали, игроку «Ростова» мяч в спину попал. Так что с его стороны всё было чисто», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, в эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и екатеринбургский «Урал». Игру принимает стадион «Ростов Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Завершился первый тайм встречи, со счётом 2:1 ведут гости.

На 30-й минуте при счёте 2:0 после подсказки VAR арбитр Роман Галимов назначил пенальти за игру рукой Кики в штрафной «Урала». Защитник «Ростова» Максим Осипенко с одиннадцатиметровой отметки сократил отставание в счёте.