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Алехандро Гомес стал игроком «Монцы»

Алехандро Гомес стал игроком «Монцы»
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Аргентинский нападающий Алехандро «Папу» Гомес подписал контракт с итальянской «Монцей». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта рассчитан до 30 июня 2024 года.

«В его престижном резюме выделяется победа на чемпионате мира 2022 года с Аргентиной, в которой он сыграл 17 матчей, а также выиграл Кубок Америки 2021 года.

Фантазия, опыт, цели. После 315 матчей и 66 голов в Серии А Папу вернулся, чтобы начать новое приключение в Монце.

Добро пожаловать, Папу!» — написано в заявлении клуба.

Предыдущим клубом Алехандро Гомеса была испанская «Севилья», которую он покинул 1 сентября 2023 года. В составе испанского клуба 35-летний нападающий в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.

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