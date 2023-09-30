Участие Месси в матче «Интер Майами» с «Нью-Йорк Сити» под вопросом, Альба не сыграет

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в пятницу тренировался вместе со своей командой, сообщает ESPN. Однако его участие в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити» по-прежнему находится под вопросом. Испанский защитник «цапель» Жорди Альба точно не сможет сыграть в этой встрече из-за травмы мышц бедра.

«Лео будет тренироваться. Наблюдаем за его состоянием ежедневно и примем решение. Жорди будет восстанавливаться дольше», — сказал ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.

Месси и Альба пропустили финальный матч открытого Кубка США, в котором их команда проиграла «Хьюстон Динамо» со счётом 1:2, и прошлую встречу «цапель» в МЛС с «Орландо Сити» (1:1).

В данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции. На счету команды 32 очка после 29 игр. «Нью-Йорк Сити» находится на девятой позиции, которая позволяет попасть в плей-ин. У команды 37 очков после 31 встречи. Матч между этими клубами пройдет в ночь на 1 октября и начнётся в 2:30 мск.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: